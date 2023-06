Ausgelassene Freude am Ende einer langen Reise. Eines Abenteuers über rund 32.000 Seemeilen.Krönender Abschluss für Boris Herrmann und seine Crew: Der Sieg in der Schlussetappe nach Genua. Es folgte eine Party mit dem gesamten Team der Malizia-Seaexplorer.

Boris Herrmann (englisch), Chef-Skipper Team Mailzia:

»Wir haben zusammen die Welt entdeckt. Es ist eine unglaubliche Erfahrung. «

Für Boris Herrmann war es bereits die fünfte Weltumseglung. Und auch bei diesem Rennen kam es zu kuriosen Zwischenfällen. Gleich zu Beginn der Etappe von Den Haag nach Genua rammte das deutsch-französische Team Guyot die Yacht der in der Gesamtwertung führenden amerikanischen 11 th -Hour Racing. Beide Crews mussten aufgeben. Vor Gibraltar dann diese Szenen: Zwei Boote wurden von Orcas attackiert. Boris Herrmann und sein Team wurden verschont.

Boris Herrmann, Skipper Team Malizia:

»Ich bin unglaublich stolz, dass wir die letzte Etappe gewinnen konnten. Es fühlt sich gut an, weil wir mehrere Etappen so dicht dran waren. Etappe vier war ein kleines Problem mit der Fock einmal eine halbe Stunde und am Ende hatten nur zehn, 15 Minuten gefehlt. Etappe fünf: Wir waren nur vier Minuten. Und so weiter. Es sind viele Beispiele da. Nur eine Minute auf der Etappe sechs. Endlich hat es sich andersrum richtig ausgegangen für uns, und es fühlt sich einfach richtig an! «

Das Team Malizia musste viele Herausforderungen meistern: Ein verlorenes Vorsegel, eine zermürbende Mastreparatur im Südpolarmeer. Co-Skipperin Rosalin Kuiper erlitt nach einem Sturz aus der Koje eine Gehirnerschütterung. Erlebnisse, die auch nach der Ankunft am Ziel nachwirken.

Boris Herrmann, Skipper Team Malizia:

»Wir sind alle sehr melancholisch gewesen die letzten zwei Tage. Es gab sogar die eine oder andere Träne an Bord. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Auf jeden Fall, weißt du, man wächst als Familie zusammen. Es verbinden sich Leute. Wir kannten uns vorher nicht. Jetzt sind wir, irgendwie haben wir Verbindung geschaffen, die vielleicht ein Leben lang bestehen bleiben. Und man möchte diese Gruppe nicht gehen lassen. Man möchte eigentlich erst mal zusammenbleiben und kann sich gar nicht vorstellen, wie jetzt das Leben wird, ohne, ohne die Kameraden. «

Rosalin Kuiper, Co-Skipper Team Malizia:

»Es ist einfach umwerfend, dass wir hier sind. Es ist umwerfend, dass wir seit Januar um die Welt gesegelt sind. Über 105 Tage auf See. Der Sieg jetzt ist einfach ein großes Geschenk. Ich muss das alles noch verarbeiten, was alles die letzten sechs Monate passiert ist. Dass man sich tagein, tag aus anstrengt. Es ist ein geteiltes Gefühl. Ich werde die Jungs vermissen, ich werde diese Segel -Bubble vermissen. Aber es ist gut, nun in sein normales Leben zurückzukehren.«