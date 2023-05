Ocean Race Mastbruch im Sturm – Crew übersteht Unglück unbeschadet

Nach dem Sieg auf der Kap-Hoorn-Königsetappe könnten der britische Etappen-Skipper Will Harris und die Malizia-Crew den zweiten Etappensieg für das Team unter deutscher Flagge im 14. The Ocean Race holen. Teamchef Boris Herrmann pausiert aktuell in Hamburg und wird am 15. Mai für Etappe fünf wieder zum Team in Newport stoßen.