Die Schlussphase der zweiten Etappe im Ocean Race wird zum Segelsportkrimi. Nach mehr als 6000 zurückgelegten Seemeilen strebten die vier besten Boote einen Tag vor dem Showdown Bug an Bug Kapstadt entgegen. Am Samstagnachmittag hatte sich nach ständigen Führungswechseln Boris Herrmanns Team Malizia in leichten Winden wieder an die Spitze vorgearbeitet.