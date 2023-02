»Diese Etappe steht für Ausdauer und Brutalität«

Da war das Team Biotherm bereits mit technischen Problemen in den Hafen zurückgekehrt, wo es laut Reglement bis zum möglichen Neustart mindestens zwei Stunden abwarten musste. »Wir haben heute zwischen null und 45 Knoten Wind erlebt – verrückt«, sagte Skipper Paul Meilhat. Er bezeichnete die Reparaturen als »keine Riesensache«.

Auch das Team 11th Hour Racing musste das Rennen unterbrechen, um zwei gebrochene Großsegellatten zu ersetzen. Die Amerikaner nahmen zwei »Strafstunden« auf See in Kauf, um sich Ersatzmaterial bringen zu lassen. »Wir haben zwar Ersatzteile an Bord, aber das wollen wir mit Blick auf 35 Tage im Southern Ocean nicht jetzt schon einsetzen«, sagte Teammanager Mark Towill.