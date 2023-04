Kevin Escoffier, Skipper von Team Holcim-PRB, war nach Rang zwei auf der Königsetappe hinter dem Team Malizia von Boris Herrmann mit komplett neuem Team in den vierten Abschnitt gestartet. Mit an Bord sind die Franzosen Fabien Delahaye und Benjamin Schwartz sowie die Niederländerin Annemieke Bes. Herrmann, der auf dieser vierten Etappe aussetzt und in Hamburg ist, fühlte mit den Konkurrenten und sagte: »Das ist so traurig.«