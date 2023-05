»Ein 24-Stunden-Rekord ist sehr, sehr schwer zu planen. Fast unmöglich, würde ich sagen. Jetzt hat es gepasst. Aber so knapp, dass es wirklich cool ist«, sagte Herrmann: »Wir hatten außergewöhnliche Bedingungen mit einer flachen See und einem sehr starken Wind. Wir waren die meiste Zeit ziemlich entspannt – außer in den letzten drei Stunden, als uns plötzlich klar wurde, dass wir den Rekord tatsächlich brechen könnten. Und dann gab es diesen einen epischen Moment, als die finale Meilenzahl auf dem Tracker sichtbar wurde.« Crew-Mitglied Rosalin Kuiper sagte: »Was für ein unwirkliches Gefühl – es ist der Traum eines jeden Seglers, den Geschwindigkeitsweltrekord für Einrumpfboote zu brechen. Es gibt Teams, die das seit Jahren planen und auf die richtigen Zeitfenster warten – und wir machen das zwischendurch bei einem Ocean Race.«