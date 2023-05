Inzwischen haben Skipper Charlie Enright und Team wieder Fahrt aufgenommen und liegen weiter vor Holcim und der Malizia in Führung. Verfolger Team Holcim-PRB kommt der führenden Crew durch den Fabelrekord von 640,91 Seemeilen innerhalb von 24 Stunden näher. Der Rückstand betrug am Freitagmorgen nur noch neun Seemeilen. Die neue Bestmarke muss noch ratifiziert werden. Mit der imposanten Tagesstrecke hat das Schweizer Team die acht Jahre alte 24-Stunden-Bestmarke der «Comanche» in den Schatten gestellt, die bislang als das Maß der Dinge für Einrumpfyachten galt.