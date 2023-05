Der FC Bayern hat die Saison zwar als Meister beendet, stürzt sich aber trotzdem selbst wieder ins Chaos. Bei der PK der Bayern Bosse am Sonntag wird deutlich, der Spitzname FC Hollywood passt mal wieder wie die Faust aufs Auge.

Herbert Hainer, Präsident FC Bayern:

»Es war so, dass wir am Donnerstag Uli Hoeneß und ich mit Hasan Salihamidžić und mit Oliver Kahn die Gespräche geführt haben, weil wir es den beiden Betroffenen früh genug sagen wollten, damit sie auch Zeit haben, mit der Situation umzugehen. Damit sie Zeit haben, sich ihre Gedanken dazu zu machen. Auch aus Respekt vor diesen beiden verdienten Ikonen des FC Bayern München, die ja nicht nur Manager waren, sondern auch lange Jahre hier gespielt haben. Und wie ich an den Bildern gestern gesehen haben mit Hasan hatte sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns einvernehmlich vereinbart, er geht mit nach Köln, ist mit dabei, dass wir dann noch Meister werden, ist noch schöner. Dasselbe Gespräch haben wir mit Oliver Kahn geführt. Das ist leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen, dass wir die Beendigung einvernehmlich hinkriegen. Und darauf haben wir uns dann am Freitagabend noch mal mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt, eine außerordentliche Sitzung, und haben die Abberufung von Oliver Kahn beschlossen. Und aufgrund dieser Situation konnte er dann natürlich auch nicht am Samstag mit nach Köln gehen. Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite war es natürlich die Art und Weise, wie wir in der Rückrunde gespielt haben. Das habe ich vorher schon ausgeführt, und das haben Sie auch oft genug in den Medien geschrieben, dass es nicht der FC Bayern ist, so wie wir ihn uns vorstellen. Und das andere war, und das muss ich auch sagen es gab schon eine gewisse Verunsicherung innerhalb der Mitarbeiterschaft, auch an der Säbener Straße, die wir als Warnsignale empfunden haben und die wir auch so wahrgenommen haben. Vielen Stationen. Wir haben mit Jan Dreesen einen Zweijahresvertrag vereinbart, und ich glaube, das kann ich sagen: Wir waren beide sehr happy damit, weil wir gesagt haben, wir starten jetzt neu, machen das zusammen. Und da bin ich absolut überzeugt, werden wir da einen tollen Erfolg haben. Wir kennen uns seit zehn Jahren. Ich war im Prüfungsausschuss, dort haben wir zusammengearbeitet und wir waren beide mit der Situation sehr zufrieden. Kann ich so sagen.«

Jan-Christian Dreesen, Vorstandschef FC Bayern:

»Und wenn ich ergänzen darf: Ich habe in den fast zehn Jahren gemeinsamer Arbeit mit Kalle Rummenigge gelernt, dass wir in einem ziemlich kurzlebigen Geschäft sind. Und Kalle Rummenigge hat eigentlich immer nur auf ein Jahr geplant, und deswegen war mir die Laufzeit meines Vertrages auch nicht wirklich wichtig, wenn ich ehrlich bin.«

Herbert Hainer, Präsident FC Bayern:

»Ja, aber ein Jahr wäre mir dann doch zu kurz gewesen.«

Jan-Christian Dreesen, Vorstandschef FC Bayern:

»Ein Jahr wäre zu kurz gewesen. Da hätte ich auch nicht so viel umsetzen können.«