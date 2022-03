Ludger Inholte (67) ist Produktentwickler in der Immobilienbranche. 2021 gründete er die LIB Boxpromotion mit dem erklärten Ziel, Ex-Weltmeister Felix Sturm zu seinem sechsten WM-Titel zu führen. Am 26. März 2022 richtete er in der Dortmunder Westfalenhalle seine erste Boxveranstaltung aus. Sturm verlor im Hauptkampf gegen den Ungarn István Szili nach Punkten.

Foto: IMAGO/HMB Media/MN / IMAGO/HMB-Media