Sportgrafik der Woche Olympia-Ausschluss

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, will, dass russische Athletinnen und Athleten im kommenden Jahr an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen dürfen. Politiker aus vielen Staaten sind dagegen. Bach ist der Auffassung, dass die olympische Friedensmission den Sport zu Neutralität bei staatlichen Auseinandersetzungen verpflichte. In der Vergangenheit sind allerdings immer wieder Länder ausgeschlossen worden, aus unterschiedlichen Gründen: weil sie Kriege begonnen haben, wegen der Unterdrückung von Frauen oder Schwarzen und wegen Dopings. Zuletzt immerhin durften einige Sportler solcher Nationen unter Auflagen starten.