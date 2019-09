Ringerin Anna Schell bei der WM "Es war das Turnier ihres Lebens"

Anna Schell hat bei der Weltmeisterschaft im Ringen in Kasachstan in der Klasse bis 68 Kilogramm Freistil das Halbfinale erreicht. Damit kann sich der Deutsche Ringer-Bund (DRB) über einen fünften Startplatz bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio freuen.

In der Vorschlussrunde war Schell gegen die Amerikanerin Tamyra Mensah chancenlos und verlor 0:10. Schell kämpft damit am Freitag um Bronze, Mensah bestreitet das Finale gegen die Schwedin Jenny Fransson, die sich knapp 9:7 gegen Alla Cherkasova aus der Ukraine durchsetzte. "Anna hat ein grandioses Turnier gerungen, es war das Turnier ihres Lebens", sagte Bundestrainer Patrick Loes.

DPA Anna Schell (unten) besiegte bei der WM Agnieszka Wieszczek aus Polen

Neben Schell hatten im Griechisch-Römischen Stil bereits die beiden Bronzemedaillengewinner Frank Stäbler (67 Kilogramm) und Denis Kudla (87 Kilogramm) und Eduard Popp (Platz fünf bis 130 Kilogramm) die Olympiaqualifikation gesichert. Die frühere Weltmeisterin Aline Rotter-Focken holte Bronze in der Klasse bis 76 Kilogramm.