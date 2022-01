»So will ich nicht in Erinnerung bleiben« Reitskandal bei Olympia – Fünfkämpferin Schleu setzt Karriere fort

Bei den Olympischen Spielen war sie in die Kritik geraten, dennoch will Fünfkämpferin Annika Schleu ihre Karriere fortsetzen. In einem Interview berichtet sie von »Social-Media-Hass« und Morddrohungen.