ARD-Themenabend zu Olympia in Peking Schaut auf diese Spiele

Kurz vor der Quotenjagd durch die Winterspiele in Peking prangert die ARD einen Abend lang Missstände in China an. Auch bei »Hart, aber fair« wird streng geurteilt. Am Ende gibt es ein flammendes Plädoyer: fürs Einschalten.