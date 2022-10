Die asiatischen Winterspiele fanden zuletzt 2017 statt. Saudi-Arabien hatte 2022 in Peking erstmals an Olympischen Winterspielen teilgenommen, der alpine Skiläufer Fayik Abdi war einziger Starter und wurde 44. im Riesenslalom. »Ich hatte mir nie vorgestellt, dass ich einmal in meinem Heimatland Ski fahren könnte«, sagte er am Dienstag.