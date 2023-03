DBV hat offiziell eine andere Begründung

Als Reaktion haben zunächst der US-Verband und dann weitere elf Verbände ihre Teilnahme an den Weltmeisterschaften abgesagt. Das gilt sowohl für die WM der Frauen in dieser Woche als auch für die der Männer im Mai im usbekischen Taschkent. Auch der Deutsche Boxsportverband DBV hat sich der Absage angeschlossen – wenn auch offiziell mit einer anderen Begründung: Die WM-Austragung liege zeitlich zu eng an der Olympiaqualifikation, daher verzichte man auf die WM, hatte Sportdirektor Michael Müller im Februar angekündigt.