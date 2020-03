Coronavirus-Update im Sport "Gefährliche Situation" - Norwegens Verbände appellieren an das IOC

Mehrere nationale Verbände haben das IOC gebeten, die Spiele in Tokio erst auszutragen, wenn das Virus unter Kontrolle ist. In Kenia musste Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge in häusliche Quarantäne. Das Sport-Update.