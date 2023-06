Entscheidung der Vollversammlung Internationales Olympisches Komitee schließt Boxverband IBA aus

Boxen gehört 2028 zum Programm

Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 organisierte eine vom IOC eingesetzte Taskforce die Box-Wettkämpfe. Gleiches ist für Paris 2024 geplant. Das IOC gab am Donnerstag auf Nachfrage zudem die Zusage, dass Boxen auch 2028 in Los Angeles zum Programm gehören wird. Dies galt bislang als unsicher.

Zuletzt hatten im Kampf um den olympischen Fortbestand ihres Sports mehrere nationale Verbände den neuen internationalen Verband World Boxing gegründet, darunter der Deutsche Boxsport-Verband (DBV). Als Reaktion wurde unter anderem der DBV von der IBA suspendiert. World Boxing bezeichnete den sich immer mehr abzeichnenden Ausschluss der IBA in einem Statement als »sehr bedeutenden Moment«.