Nach der Zulassung von russischen und belarussischen Sportlern bei der Olympia-Qualifikation wird der Deutsche Fechter-Bund (DFB) den Weltcup in Tauberbischofsheim nicht ausrichten. Das teilte der deutsche Verband am Donnerstag mit. »Die Diskussionen der letzten Tage nach der Entscheidung des FIE-Kongresses, russische und belarussische Teilnahme wieder zu ermöglichen, hat sowohl intern wie auch extern heftige Diskussionen ausgelöst«, erklärte DFB-Präsidentin Claudia Bokel in einer Verbandsmitteilung.