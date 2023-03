Boykott aller Veranstaltungen Ukrainische Fechter wollen nicht gegen Russen und Belarussen antreten

Der ukrainische Fechtverband will alle Wettbewerbe boykottieren, bei denen Athleten aus Russland und Belarus mitfechten. Damit könnten die Ukrainer ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris riskieren.