Bereits 1936 hatte er sich Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Berlin gemacht, musste aber einem besseren Segler den Vortritt lassen. 1940 und 1944 gab es wegen des Zweiten Weltkriegs keine Olympischen Spiele. So feierte er sein Debüt erst im Alter von 32 Jahren.

Chef de Mission 40 Jahre nach seiner Teilnahme

Auch für die Sommerspiele 1952 und 1960 hatte er sich qualifiziert. »Doch meine berufliche Verpflichtung als Direktor der Postverbandes von Amerika, Spanien und Portugal mit Hauptsitz in Montevideo, durch die ich auch des Öfteren in Deutschland war, machte eine weitere Teilnahme leider unmöglich. Bei den Sommerspielen 1988 in Seoul war ich dann noch einmal als Chef de Mission der uruguayischen Mannschaft dabei«, sagte Sienra im »Welt«-Interview.