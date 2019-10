Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt, fahrlässiger Umgang mit der Gesundheit der Athleten: Sportlerinnen und Sportler haben genug davon, dass ihre grundlegenden Rechte im internationalen Sportgeschäft immer wieder in den Hintergrund geraten.

"Es ist an der Zeit, dass das IOC sich formal zur Wahrung der Menschenrechte verpflichtet. Das wäre nicht nur ein starkes Signal an die Athlet*innen - sondern auch an alle anderen Gruppen, deren Rechte im Umfeld und bei der Organisation der Spiele eingeschränkt werden," wird Ruderer Jonathan Koch, Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland, in einem offenen Brief an Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komittees (IOC), zitiert.

Der Brief ist eine gemeinsame Initiative von Athletenvertretungen aus den USA, Kanada, Neuseeland und Deutschland sowie dem globalen Kollektiv Global Athlete. Sie schlagen eine Ergänzung der Olympischen Charta durch ein weiteres grundlegendes Prinzip des Olympismus vor. Dieses sollte lauten: "Die Olympische Bewegung verpflichtet sich zur Achtung aller international anerkannten Menschenrechte und setzt sich zur Förderung des Schutzes dieser Rechte ein."

Das IOC verfüge über großen Einfluss im internationalen Sport, heißt es in den Brief weiter. "Wir sind überzeugt, dass ein deutliches, formales Bekenntnis zur Wahrung der Menschenrechte, gepaart mit der Verpflichtung sich für deren Schutz einzusetzen, einen echten Kulturwandel herbeiführen kann", wird Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, zitiert. Nur wenn Athleten "als stärkste Botschafter der Olympischen Bewegung" dem IOC vertrauen könnten, ließe sich die verbindende Kraft der Olympischen Spiele erhalten. Die Ergänzung der Charta wäre ein erster Schritt, "ihr Vertrauen zurückzugewinnen".