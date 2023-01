Peillat lebt seit Jahren in Mannheim, dort spielt er ebenso wie seine Freundin beim Mannheimer HC in der Bundesliga. In seiner ersten Saison gewann das Team die Meisterschaft, bis heute ist Peillat Abwehrchef und Torschütze in Personalunion. Seine Strafecken gelten als die besten der Welt. Abseits des Platzes kümmert er sich um die Nachwuchshockeyspieler des Vereins. Er fühlt sich hierzulande wohl. Das Deutscheste an ihm sei vermutlich seine »Liebe zur Ordnung«, sagte er der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung «.