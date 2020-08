Olympia und Politik "Die IOC-Mitglieder sind historisch nicht auf dem Laufenden"

Bloß keine politischen Äußerungen bei Olympia - so will es bislang das IOC. Der Philosoph und Sportsoziologe Gunter Gebauer erklärt, welche Motivation dahinter steckt und was das IOC mit der katholischen Kirche gemein hat.

Ein Interview von Anne Armbrecht