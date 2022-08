Gerade erst sind die European Championships in München zu Ende gegangen. Das zweiwöchige Sportevent war ein großer Erfolg , das Zuschauerinteresse war enorm. Hendrik Wüst nimmt nun offenbar schon das nächste Großereignis ins Visier. Der Ministerpräsident von NRW will die Olympischen Spiele in sein Bundesland holen. »Von sportlichen Großereignissen kann eine enorm verbindende und einende Kraft ausgehen, gerade in schwierigen Zeiten«, sagte der CDU-Politiker der »Rheinischen Post« aus Düsseldorf. Die European Championships in München hätten gezeigt, dass Großereignisse in bestehenden Wettkampfstätten nachhaltig und erfolgreich sein könnten.