Schwimm-Olympiasieger Adam Peaty legt wegen psychischer Probleme eine Wettbewerbspause ein und verzichtet auf den Start bei den britischen Meisterschaften im nächsten Monat. Er habe in den letzten Jahren Probleme mit seiner »mentalen Gesundheit« gehabt, schrieb der Schwimmstar auf Twitter, »ich bin müde, ich bin nicht ich selbst. Ich genieße den Sport nicht so, wie ich es in den letzten zehn Jahren getan habe.«