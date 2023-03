Wegen der Zulassung hatte es international viel Kritik gegeben, die Ukraine will alle Wettbewerbe mit Beteiligung von Russland und Belarus boykottieren. An diesem Dienstag will die IOC-Exekutive nun in Lausanne »Leitplanken« für die Rückkehr der zurzeit verbannten Aktiven aus den beiden Ländern in den Weltsport beschließen. Diese Formulierung zeigt, dass das IOC unter Präsident Thomas Bach nicht gewillt ist, russische und belarussische Athletinnen und Athleten auszuschließen.