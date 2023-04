Montréal ist seine letzte Chance auf Gold in Einzel und Mannschaft, seine finale Gelegenheit, sich in der UdSSR zum Helden des Sports zu machen, mit all dem, was damit verbunden ist. Ihm winkt die Beförderung in der Armee, eine bessere Wohnung, all die Bonifikationen, die der sowjetische Staat seinen Siegerinnen und Siegern versprach.