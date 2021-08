Olympiasieger Ronald Rauhe König Kanu

Ausnahmesportler Ronald Rauhe hat in Tokio seine letzten Paddelschläge als Profi getan – und noch einmal Gold gewonnen. Auch ein Totalschaden am Boot konnte das Team nicht aufhalten. Am Sonntag wird Rauhe nun eine besondere Ehre zuteil.

Aus Tokio berichtet Anne Armbrecht