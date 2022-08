Die Kanu-Olympiazweite von Rio de Janeiro, Steffi Kriegerstein, hat ihre Karriere aufgrund der Folgen einer Corona-Infektion beendet. Das gab die 29-Jährige am Mittwoch in Dresden bekannt. »Trotz aller gesundheitlicher Probleme habe ich im letzten Jahr versucht, wieder fit zu werden. Doch ich habe gemerkt, dass dieser Sprung, um wieder in den Leistungssport zurückzukehren, riesig ist.« Es habe sich gezeigt, dass ihr Körper mit den Belastungen nicht umgehen könne. »Deshalb habe ich die Reißleine gezogen«, sagte Kriegerstein einen Tag vor Beginn der in München stattfindenden Kanu-EM.