Iranische Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh "Sie gilt jetzt als Staatsfeind. Sie kann nicht zurück"

Trainieren in Nürnberg, hoffen auf Tokio: So sieht der Alltag von Kimia Alizadeh nach ihrer Flucht aus Iran aus. Doch ihr Start bei Olympia hängt an den deutschen Behörden.