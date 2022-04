Das Internationale Olympische Komitee will weiterhin keine russischen Funktionäre ausschließen und hat dabei auf seine olympische Charta verwiesen. Demnach seien die IOC-Mitglieder »keine Vertreter ihres Landes innerhalb des IOC. Sie werden vielmehr als Einzelpersonen vom IOC gewählt und dann als Botschafter des IOC an die Sportorganisationen ihres Landes delegiert«, teilte das IOC am Montag auf Anfrage mit. Auf jeden Fall würden derzeit keine IOC-Sitzungen stattfinden, an denen russische IOC-Mitglieder teilnähmen, hieß es weiter.

Zuvor hatte sich die Schweiz wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für den Ausschluss von Funktionären aus Russland und Belarus aus Spitzenämtern in internationalen Sportverbänden eingesetzt. Das ging aus einem Brief von Sport- und Verteidigungsministerin Viola Amherd an das IOC hervor. Angesichts der Situation in der Ukraine reiche es nicht mehr aus, Athletinnen und Athleten aus den beiden Ländern von Wettkämpfen im Ausland auszuschließen, hieß es in dem Brief unter anderem.

In der Schweiz sind zahlreiche Spitzenverbände angesiedelt, darunter neben dem IOC auch die Fußballverbände Fifa und Uefa, ebenso der Europäische Leichtathletikverband, der Basketball-Weltverband, die internationalen Reitsport-, Fecht- und Schwimmverbände und viele andere. Diese sind in der Regel privatwirtschaftlich organisiert. Die Schweizer Regierung glaube, dass das IOC Druck auf die Verbände ausüben könne, etwa mit der Drohung, sie aus der olympischen Familie auszuschließen, wie der Sprecher des Bundesamts für Sport sagte.

IOC-Mitglied Pound: »Vieles sind symbolische Gesten« IOC-Mitglied Richard Pound erklärte derweil, in den Kontakten von IOC-Präsident Thomas Bach und Fifa-Chef Gianni Infantino zu Russlands Präsident Wladimir Putin nichts Falsches zu sehen. Beide hatten unter anderem 2018 mit Putin ein Spiel der Fußball-WM in Moskau angesehen. Auch bei den Olympischen Spielen 2014 und danach zeigte sich Bach an der Seite Putins, der kurz nach den Sotschi-Spielen auf der Krim einmarschierte und am 24. Februar dieses Jahres kurz nach den Winterspielen in Peking den Angriffskrieg auf die Ukraine startete. »Vieles von diesen Dingen sind symbolische Gesten. Infantino und Thomas haben keine Divisionen oder Panzer. Es ist wichtig, die bestmöglichen Beziehungen zu Regierungsoffiziellen zu haben, weil in vielen Ländern, praktisch allen, die Regierungen sehr wichtig sind, beim Sportstättenbau und so weiter«, sagte Pound im Interview des Deutschlandfunks mit Blick auf den Chef des Internationalen Olympischen Komitees und den Präsidenten des Fußballweltverbands.

Bild vergrößern Jelena Issinbajewa (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/ dpa

Dass internationale Sportverbände härter gegenüber Diktatoren auftreten sollten, damit tue er sich »schwer. Da muss man vorsichtig sein. Aber politische Führungen haben die Tendenz dazu, ein schwaches Gedächtnis zu haben. Und es ist wichtig, dass so ein Verhalten Konsequenzen für die Bürger dieses Landes haben kann«, sagte Pound. Den Ausschluss von russischen Sportlern und Teams durch zahlreiche Verbände hält Pound für richtig. Fragwürdig findet er, dass das IOC nur den Ausschluss von Athleten empfiehlt, nicht aber von russischen Funktionären. »Es erscheint unverständlich, dass die Strafen hier selektiv sind«, sagte er. Eine klare Aussage, ob die russischen IOC-Mitglieder suspendiert werden sollten, vermied Pound. Die zweimalige Stabhochsprung-Olympiasiegerin und Putin-Unterstützerin Jelena Issinbajewa, Mitglied im IOC, müsse sich aber mit ihrer Rolle beschäftigen.