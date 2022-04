Die siebenmalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Allyson Felix hat ihr Karriereende angekündigt. »Ich habe alles für das Laufen gegeben, was ich hatte, und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht sicher, ob ich noch mehr zu geben habe«, teilte die 36 Jahre alte US-Sprinterin am Mittwoch über Instagram mit. »Ich möchte mich von dem Sport und den Menschen, die mich geprägt haben, auf die einzige Art und Weise, die ich kenne, verabschieden und ihnen danken – mit einem letzten Lauf.«