»Wir sind sehr traurig, dass wir die Medaillen, Urkunden und Anstecknadeln zurückfordern müssen, vor allem für die drei Athleten, die unverschuldet in Mitleidenschaft gezogen wurden«, sagte Andy Anson, Geschäftsführer des britischen Verbands, in einer Erklärung. »Wir müssen uns jedoch an das CAS-Urteil halten, so wie wir auch anderen Nationen, deren Athleten gegen Dopingregeln verstoßen haben, klargemacht haben, dass dies geschehen muss.«