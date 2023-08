Timanowskaja weiß nicht, ob und wann sie ihre Eltern wiedersehen wird

Sie habe seit den Spielen ihre Eltern nicht mehr gesehen. »Wir sprechen nur per Telefon oder Videoanruf. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal treffen werden«, sagte sie weiter. »Ich wollte meine Eltern in der Türkei treffen, aber das war nicht möglich, sie konnten nicht in den Urlaub fahren und sicher zurückkommen, weil sie meine Eltern sind.«