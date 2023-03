Zufriedenheit und Skepsis

Andersen erklärte, dass sich die Dopingkontrollen russischer Athleten und Athletinnen auf einem quantitativ und qualitativ akzeptablen Niveau befänden und dass die russische Anti-Doping-Organisation Rusada mehr Meldungen über die Leichtathletik erhalten habe als jede andere Sportart. »Diese Punkte können als Beweis dafür gewertet werden, dass sich in der russischen Leichtathletik ein kultureller Wandel vollzieht«, sagte er.

Andersen warnte jedoch, dass er sich nicht sicher sei, ob der Wandel in der Herangehensweise von Dauer sei.

Grundlage der Dopingsperre war der Report des Sonderermittlers Richard McLaren. Der Kanadier hatte in seiner von der Wada in Auftrag gegebenen Untersuchung institutionelles Doping in Russland aufgedeckt.