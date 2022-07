Titelverteidiger Christian Coleman aus den USA belegte mit 10,01 Sekunden Rang sechs. Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien war schon im Halbfinale nicht mehr angetreten. Kerleys Sieg war der elfte WM-Titel für die USA über die 100 Meter der Männer.

Lückenkemper problemlos

Gina Lückenkemper hat derweil ihren Vorlauf über 100 Meter der Frauen souverän gemeistert. In 11,09 Sekunden rannte die 25 Jahre alte Sprinterin vom SCC Berlin auf den dritten Rang. Damit zog die EM-Zweite in das Halbfinale in der Nacht zum Montag (2.33 Uhr ZDF) ein. Dagegen schied die Olympia-Fünfte Alexandra Burghardt aus Burghausen in Runde eins aus.