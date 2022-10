Es sei, so Wasmeier, »einfach der Wahnsinn, wie man es schafft, so ein Thema noch als nachhaltig zu betrachten«. Das asiatische Olympia-Komitee hatte das umstrittene Milliardenprojekt am Dienstag abgesegnet, Kritik an der Vergabe kam auch aus der Politik. »Die Vergabe wirkt absurd«, sagte Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP: »Die Austragung in Saudi-Arabien ist insbesondere in diesen schweren Zeiten nur schwer denkbar.«