Der Japaner Taishu Sato nutzte die Gunst der Stunde. Beim Weltcup des Modernen Fünfkampfs in Budapest am Wochenende war schließlich auch die gesamte Spitze des Weltverbandes vor Ort. Also präsentierte Sato, als er sich zum Fechten umzog, ein T-Shirt mit der Botschaft: »Keep Riding and Change the Rules«. Behaltet das Reiten und ändert die Regeln!

Von den Kampfrichtern erhielt Sato dafür eine Gelbe Verwarnungskarte vorgezeigt. Verwarnt sollte sich aber auch der Weltverband UIPM mit dem deutschen Klaus Schormann an der Spitze fühlen. Die Stimmung unter den Athletinnen und Athleten im Modernen Fünfkampf ist angespannt wie nie. Der Unmut über den Weltverband ist gewaltig, die Umgestaltung der Sportart droht zum Desaster zu werden.

Bilder gingen um die Welt Laufen, Schießen, Fechten, Reiten und Schwimmen – so hatte es der Olympiagründer Pierre de Coubertin gewollt, als er mithalf, den Modernen Fünfkampf vor mehr als 100 Jahren ins Leben zu rufen. Mehr oder weniger ist dies ein Jahrhundert lang so geblieben, bis der Wettkampf bei den Sommerspielen in Tokio im Vorsommer kam, mit dem für alle Beteiligten unwürdigen Auftritt der tränenüberströmten Deutschen Annika Schleu. Sie brachte es nicht fertig, das ihr zugeloste Pferd Saint Boy durch den Springparcours zu bewegen. Angestachelt wurde sie zudem durch ihre Trainerin Kim Raisner, die Schleu dazu aufforderte, das Pferd mit der Reitgerte zu traktieren. Die Bilder von Tokio gingen um die Welt. Die Sache wurde zum Skandal, und es war klar, dass sich danach etwas ändern musste.

Bild vergrößern Schleu beim Fechten in Tokio Foto: STOYAN NENOV / REUTERS