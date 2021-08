Langstreckenstar bei Olympia 1500 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter – Hassan plant das Rekordprogramm

Am Vormittag Vorlauf über 1500 Meter, am selben Tag das Finale über 5000 Meter, und die zehn Kilometer warten auch noch. Langstrecklerin Sifan Hassan will in Tokio ein außergewöhnliches Pensum absolvieren.