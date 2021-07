Doppel-Olympiasiegerin Südkoreanische Antifeministen attackieren An San – wegen ihrer Frisur

Zwei Goldmedaillen gewann Bogenschützin An San in Tokio. Nun versuchen junge Männer vermehrt, die Aufmerksamkeit in Südkorea vom sportlichen Triumph auf das kurze Haar der 20-Jährigen zu lenken.