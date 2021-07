Südkoreas Bogen-Superstar An San »Ihr sitzt mit euren Minderwertigkeitskomplexen in euren Zimmern, ich gewinne Goldmedaillen«

In Südkorea wurde Bogenschießen einst populär gemacht, um günstig Medaillen zu gewinnen. Auch in Tokio dominiert das Land wieder, allen voran: An San. Doch in der Heimat wird sie wegen ihres Looks angefeindet.