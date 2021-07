Frühes Aus für Kugelstoßerin Schwanitz »Es sind meine letzten Spiele, und dann muss ich so vom Platz schleichen«

Christina Schwanitz ist zum vierten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Die Kugelstoßerin reiste nicht in Bestform an, das Aus in der Qualifikation kam trotzdem überraschend. »Es war der Kopf«, sagte sie.