Ovtcharov scheitert im Tischtennis-Halbfinale »Da war nur noch Leere, tiefer Schmerz«

In einem spektakulären Match holte Dimitrij Ovtcharov gegen Ma Long einen Rückstand auf, zwang den Tischtennis-Superstar spektakulär in einen Entscheidungssatz. Am Ende scheiterte er zum 19. Mal am Chinesen.