Japans Olympiabilanz Spiele für wenige

Tokio 2021 wollte vieles sein: Spiele des Wiederaufbaus, Motor für Wirtschaftswachstum, Advokat der Diversität. In Erinnerung bleiben wird vor allem ein Event, dem fast alles fehlte, was Sport weltweit so beliebt macht.

Aus Tokio berichtet Felix Lill