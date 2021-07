Kommerz, Vetternwirtschaft, Umweltschäden Wie das IOC die olympische Idee missbraucht

Das Internationale Olympische Komitee hofiert Autokraten, an Austragungsorten hinterlassen die Spiele verbrannte Erde. Und jetzt: Olympia in der Pandemie. Die Athleten stecken in einem Konflikt.