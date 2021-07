Kanu-Olympiasiegerin Ricarda Funk »Ein bisschen wie Tanzen auf dem Wasser«

Ricarda Funk hat für Deutschland das erste Olympia-Gold gewonnen. Im Moment ihres größten Triumphs dachte die Kanutin auch an die Flutopfer in ihrer Heimat und an ihren verstorbenen Trainer.

Aus Tokio berichtet Anne Armbrecht