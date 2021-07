Schmetterling-Olympiasieger Kristóf Milák Wenn Gold in die Hose geht

Kristóf Milák war in Tokio Gold auf Gold gebucht. Also schwamm der 21 Jahre alte Ungar vor allem gegen seine eigene Bestmarke. An der scheiterte er jedoch – wegen einer Materialpanne zehn Minuten vor dem Start.

Aus Tokio berichtet Sabrina Knoll