Eröffnung der Olympischen Winterspiele Zurückhaltung im Vogelnest

Eine Show voller Frühlings- und Schneesymbole – mitten in der Pandemie: Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Winterspiele in Peking eröffnet. Auf Kritik am Gastgeber ging IOC-Chef Thomas Bach in seiner Rede nicht ein.