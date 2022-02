Pleite für Silbersieger von 2018 1:5 gegen Kanada – deutsches Eishockey-Team geht zum Start unter

0:1, 0:2, 0:3 – bereits nach zehn Minuten kündigte sich ein Fehlstart der deutschen Eishockey-Männer an. So kam es auch: Am Ende verlor der Olympia-Zweite von 2018 in seinem Auftaktduell in Peking deutlich.