Olympische Winterspiele Langläuferinnen führen bis zum letzten Wechsel – und gewinnen Staffel-Silber

Bis zur Schlussläuferin lagen die deutschen Langläuferinnen sensationell in Führung – am Ende reichte es zu Silber in der Staffel. Gold ging an Russland, die favorisierten Norwegerinnen gingen leer aus.